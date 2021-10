Nettuno. Sandalo, Mandelli: oltre a pulire è necessario perseguire chi abbandona i rifiuti

Buongiorno, in allegato foto del consueto cumulo di rifiuti urbani che periodicamente si forma all’incrocio tra via Taglio del 5 miglia e via Lago Maggiore a Nettuno, quartiere Sandalo di ponente.

Al di là di chiedervi la consueta bonifica (a carico del contribuente), si chiede di intevenire in maniera più drastica e risolutiva, ANDANDO A PERSEGUIRE i COLPEVOLI DEL DEGRADO, ALLA FONTE.

E’ notorio che chi paga la TARI conferisce i propri rifiuti urbani nel proprio apposito mastello, privato o condominiale. E’ altrettanto notorio che chi getta i rifiuti per strada, oltre ad essere un delinquente (non uno “zozzone”), è anche un evasore TARI.

Si chiede pertanto al comune di Nettuno di perseguire gli evasori TARI del quartiere Sandalo di ponente. Sono gli stessi evasori TARI che pagano l’affitto a nero, che rubano l’energia elettrica dai contatori ENEL, che contribuiscono al degrado generale de quartiere e che sono stati già attenzionati da Carabinieri e Polizia di Stato.

Al quartiere Zodiaco di Anzio (Lavinio stazione) lentamente si sta tornando alla legalità, dopo che sono state allontanate alcune famiglie che spadroneggiavano nel quartiere e lo avevano ridotto ad una discarica umana e sociale. Anche i cittadini di Sandalo di ponente desiderano che il quartiere venga bonificato, in tutti i sensi, non solo dalla monnezza per strada .

Cordialmente

Marco Mandelli, cittadino di Anzio e di Nettuno, residente a Nettuno