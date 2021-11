Anzio. UGS: sabato 27 raccolta firme proposta di legge “Next Generation Tax”

Sabato 27 novembre alle 16:00 saremo ad Anzio con la Senatrice Elena Fattori per raccogliere firme e parlare della proposta di legge “Next Generation Tax”.

Questa proposta di patrimoniale di Sinistra Italiana intende riunire IMU e diversi bolli in un’unica tassa che non gravi più sulle classi medie e povere ma solo sui grandi patrimoni. Vuole così ridistribuire ricchezza verso i servizi pubblici e le nuove generazioni attraverso il sistema scolastico e universitario, che questa riforma vuole rendere completamente gratuiti grazie ai ricavi della nuova imposta.

Per chiunque voglia sabato 27 sarà possibile approfondire questo tema con i compagni di UGS e con la Senatrice Fattori, nella sede APA in Via di Valle Schioia 125.