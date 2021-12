Nettuno. Il congresso del Pd riconferma la Giardiello segretaria ed elegge nuovo direttivo

Presso la sezione Enrico Berlinguer di Nettuno si è svolto il congresso del Partito Democratico. Numerosa la partecipazione popolare e gli interventi che si sono susseguiti hanno espresso la necessità di rafforzare la spinta progressista e riformatrice del PD per creare una solida e autorevole alternativa alle destre che dall’elezione del sindaco Coppola stanno malgovernando la città. Tutti i presenti hanno poi evidenziato come la costruzione di una coalizione che metta al centro il civismo ed il centrosinistra unito ed allargato sia il vero obiettivo della nuova segreteria e del nuovo direttivo. I presenti hanno quindi rieletto Carla Giardiello al ruolo di segretaria ed hanno nominato il nuovo direttivo che sarà composto da Samantha Bernardi, Beatrice Cardella, Marco Cestarelli, Edoardo Chialastri, Vincenza Combi, Dandolo Conti, Nicola D’Ambra, Alessandra De Paolis, Ernesto Flamini, Roberto Imperato, Camillo Lustri, Massimo Milo, Daniele Reguiz, Salvatore Toma e Agata Tripiciano. Faranno inoltre parte del direttivo, come membri di diritto i consiglieri comunali Roberto Alicandri e Marco Federici e i due ex sindaci Alessio Chiavetta e Carlo Conte. A latere della riunione, a seguito della votazione per il congresso provinciale sono stati indicati i nominativi dei delegati di sezione che parteciperanno al congresso provinciale, Samantha Bernardi, Alessio Chiavetta, Vincenza Combi, Nicola D’Ambra, Antonio Di Senso, Marco Federici, Carla Giardiello e Daniele Reguiz.