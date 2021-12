Anzio. L’Opposizione presenta Odg per modificare il Piano Regolatore

Brignone, Pollastrini, Guain, Giannino, Russo, chiedono l’azzeramento del consumo di suolo e il recupero del patrimonio esistente

Come consiglieri di opposizioni abbiamo protocollato ieri una proposta di ordine del giorno per rivedere e modificare il Piano Regolatore Generale attuale, secondo i principi dell’azzeramento del consumo di suolo e del recupero del patrimonio esistente vuoto, dismesso o abbandonato.

Il Piano regolatore vigente è ormai uno strumento vecchio, elaborato in un periodo storico radicalmente diverso dal presente e non in grado di rispondere ad una visione di città in linea con i principi della transizione ecologica. Non è possibile al tempo stesso modificarlo solo sulla base di puntuali richieste dei privati in base alle esigenze di mercato, come accaduto nell’ultimo consiglio comunale, nel quale è stata approvata una variante per un nuovo centro commerciale del quale non se ne sentiva decisamente il bisogno.