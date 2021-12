Nettuno. Alicandri: Complimenti a Presicce, avrà grande responsabilità di rappresentare Anzio e Nettuno nella Città metropolitana

“Nel pomeriggio, appena i risultati elettorali sono stati pressoché definitivi, ho fatto i miei complimenti al consigliere Vito Presicce per essere stato eletto alla città metropolitana. Egli avrà un grande responsabilità, quella di rappresentare un territorio vasto e popoloso come quello di Anzio e Nettuno con i suoi 100mila abitanti, ma anche la quasi totalità dei comuni del litorale a sud di Roma, che per scelta politica, non avranno un proprio consigliere nella ex provincia di Roma. Com’è noto spetta a questo ente, tra le tante cose, la responsabilità su molte scuole e su parecchie strade delle nostre città e quindi ci attendiamo che il nostro unico rappresentante porti con forza le istanze del territorio nel consesso in cui è stato eletto. Siamo certi infatti che oltre il consueto rapporto che ogni eletto ha con i propri referenti “romani” del proprio partito, il consigliere Presicce si sentirà incaricato di rappresentare tutti noi che quotidianamente cerchiamo di fare il meglio per le nostre città, ognuno con la propria estrazione politica personale”.

Roberto Alicandri