Nettuno, solidarietà alla pattuglia della Polizia Locale aggredita

“Sindaco, Segretario e Assessore alla Polizia Locale di Nettuno esprimono il loro pieno appoggio alla pattuglia e all’Agente che ha operato con estrema dovizia e professionalità per garantire il rispetto della normativa anti-covid 19, rimanendo coinvolto in prima persona.

Come ogni giorno, il nostro Corpo adempie al proprio dovere sul territorio con grande spirito di sacrificio e quanto si è verificato ieri ne è la prova più evidente.

L’episodio che ha visto coinvolto un nostro Agente in questo atto di pura inciviltà contro la nostra intera istituzione che ci spinge ad una ferma condanna di tali gesti.

Richiederemo con urgenza un tavolo interforze con tutte le altre forze di Polizia per individuare la strada migliore atta a garantire una piena sicurezza cittadina.

Al nostro Agente ed ai suoi familiari vanno i nostri auguri di pronta guarigione ed un vivo ringraziamento per il costante impegno profuso affinché tutti i cittadini possano sentirsi al sicuro tra le nostre strade”.

Così in una nota congiunta, il Sindaco Ing. Alessandro Coppola, il Segretario generale Dott.ssa Noemi Spagna Musso e l’Assessore alla Sicurezza Luca Zomparelli.