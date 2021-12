Anzio. Guain: l’Amministrazione vota no ad un un ordine del giorno a favore della scuola di Lido Dei Pini

Comunicato

L’assessore ai Lavori Pubblici dichiara “quella scuola ha alunni per il 70% che vengono da Ardea”.

Oggi in Consiglio Comunale abbiamo presentato un ordine del giorno per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della scuola di Lido dei Pini chiusa dal 2 novembre perchè il plesso ormai vecchio non è più sicuro, da allora 231 bambini fanno lezione con enorme disagio, un po’ in DAD altre volte con aule in prestito da altri plessi.

L’Amministrazione ha preferito bocciare la nostra proposta, perchè ritiene più importante raddoppiare gli investimenti sulla riparazione delle strade.

Si preferisce investire tutto sulle strade, per manutenzione poco più che ordinaria senza alcun progetto innovativo.

Forse le strade rimangono il miglior modo per adulare l’elettore?

Cosa intende l’Assessore nel dire che il 70% dei bambini che frequentano questa scuola vengono da Ardea?

Che non sono voti sul territorio?

Alessio Guain

Capogruppo M5S Anzio