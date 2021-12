Anzio, Capolei: Operatori Villa Albani fanno un lavoro straordinario, ridurremo disagi

Comunicato

ANZIO, 30 dicembre 2021 – Voglio ribadire la mia gratitudine agli operatori del centro vaccinale Villa Albani per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, e tranquillizzare i cittadini che stanno avendo qualche difficoltà a ricevere il tampone perché stiamo lavorando in queste ore, in collaborazione con la Asl Roma 6, per risolvere i disagi. Ricordo che Villa Albani, operativa sei giorni su sette, da inizio pandemia cerca di dare un supporto ai cittadini in un momento molto delicato per tutti. La dott. Vera, e tutto il team della struttura, effettuano in media 400 tamponi al giorno, tra rapidi e molecolari, servendo quotidianamente anche le numerose persone che non prenotano la prestazione e che raggiungono il centro dopo aver effettuato il test antigenico in farmacia.

È chiaro che in questa fase, caratterizzata da un nuovo aumento di contagi, si possono creare dei rallentamenti, è così in tutto il Paese non solo ad Anzio. Inoltre, per chi non lo sapesse, il tampone molecolare per essere processato richiedere dalle 24 alle 48 ore, e i tamponi effettuati a Villa Albani vengono processati in un laboratorio di Genzano, che ne riceve in grande quantità anche da altre strutture del distretto. Bisogna anche aggiungere che in questo periodo festivo, particolarmente frenetico, è aumentata a dismisura la domanda di tamponi da parte dei cittadini.

Dobbiamo ringraziare sempre operatori sanitari per il lavoro che svolgono. Gli operatori del centro vaccinale Villa Albani hanno tutta la mia gratitudine e il mio sostegno.

Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio

vicepresidente della commissione Sanità