Nettuno, confermata la riduzione del canone concessorio delle palestre scolastiche

E’ stata approvata dalla Giunta Comunale di Nettuno la delibera che prevede la riduzione del 50% del canone per il 2022 delle concessioni delle palestre scolastiche. Un provvedimento che segue quello dello scorso anno e che punta a sostenere le associazioni sportive del territorio fortemente penalizzate dall’emergenza Coronavirus.

“Il settore sportivo – afferma il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – è stato tra quelli più colpiti dalla pandemia con stop forzati, interruzione dei campionati e calo degli iscritti. Questo provvedimento mira a dare un ristoro ai concessionari delle nostre palestre scolastiche in un momento di grande difficoltà. Voglio ringraziare Il Sindaco, la Giunta Comunale, tutta la commissione Sport, Turismo e Spettacolo dal presidente Massimiliano Rognoni ai componenti Mauro Rizzo, Marco Federici, Ilaria Bartoli, Martina Armocida e Genesio D’Angeli e il consigliere Roberto Alicandri che hanno dato il loro pieno appoggio a questo provvedimento di ristoro. Un grande lavoro di squadra che ha visto lavorare in sinergia maggioranza e opposizione che non trovano divisioni quando in ballo c’è il sostegno alle associazioni del territorio che stanno vivendo anni terribili a causa del Coronavirus”.