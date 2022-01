Nettuno. Alicandri: Servizi sociali, ancora sul banco degli imputati

Comunicato

:Qualche giorno fa, leggendo quanto accaduto ad una famiglia residente in una delle case di proprietà del comune di Roma, che colpita dal covid, si era ritrovata anche senz’acqua a causa di una perdita, ho contattato, come altri immagino, l’assessore Noce, che onestamente devo dire, ha immediatamente fatto in modo che la famiglia ricevesse dei beni di prima necessità, subito dopo, ho segnalato alla nuova amministrazione di Roma Capitale il problema perché fosse risolto una volta per tutte. Oggi, indipendentemente dal mio interessamento, che ripeto, sono certo non sarà stato l’unico, apprendo con soddisfazione che l’amministrazione Gualtieri si è messa immediatamente in moto e che i lavori a casa della famiglia in questione sono effettivamente iniziati, il problema individuato ed in attesa che venga rifatto completamente il bagno, comunque riaperta l’acqua. Questo ovviamente è un atto dovuto nei confronti della famiglia che ha avuto questo problema, ma ritengo ugualmente giusto ringraziare il neo consigliere comunale di Roma, Riccardo Corbucci che ha dimostrato grande sensibilità e che si è messo subito a disposizione. Purtroppo però in questa storia, che per una volta, pare che stia trovando soluzione in tempi ragionevoli, si sono palesati ancora una volta i problemi dei servizi sociali di Nettuno. Dico questo perché nonostante l’immediato impegno dell’assessora, dopo quel momento, ben poco la nostra città ha fatto per questa famiglia di nostri concittadini in difficoltà. Difatti nonostante l’aiuto fosse stato demandato ad una associazione, sembrerebbe che questa sia passata solamente una volta e che col comune non ci sia stato più nessun contatto. Se quindi il comune di Roma non si fosse attivato per tempo ci chiediamo cosa sarebbe successo a chi già colpito dal covid ha avuto anche la sfortuna di essere anche senz’acqua. Dispiace dirlo ma ancora una volta sul banco degli imputati deve essere messo il settore dei servizi sociali di Nettuno e l’assessora Noce che volente o nolente si deve prendere le sue responsabilità per il delicato settore del quale ha la responsabilità politica.

Roberto Alicandri