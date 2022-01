Anzio. Brignone: in viale Europa 16 l’ennesima bomba sanitaria. L’amministrazione intervenga

“Diversi mesi fa siamo intervenuti insieme ad altre associazioni su una situazione di emergenza al quartiere Europa, dove circa 80 nuclei familiari rischiavano lo sfratto a causa di una truffa di una società immobiliare ai danni degli inquilini. Quella situazione, in parte, è stata risolta dando la possibilità ai nuclei aventi diritto di stipulare contratti regolari (purtroppo non per tutti e l’emergenza abitativa permane). La casa è un diritto fondamentale della persona e di una società democratica, come stabilito più volte dall’ONU e dalla Corte Costituzionale.

Tuttavia, è necessario garantire anche delle condizioni minime di decoro e salubrità, oggi assenti in quello stabile: cumuli di rifiuti, auto abbandonate, perdite di liquami sono alcune delle problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare gli inquilini. I cittadini hanno da tempo interpellato le autorità competenti, ma non risultano esserci stati interventi. Per questo ho sollecitato l’amministrazione comunale con una interpellanza a risposta scritta all’assessore Di Carlo per sapere se sono a conoscenza della situazione e se hanno intenzione di intervenire”.

Luca Brignone, Alternativa per Anzio