Inps. Importante adempimento per i percettori di Naspi

In questo periodo c’è un importante adempimento per coloro che stanno percependo la NASPI, ovvero la cosiddetta “disoccupazione”.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’Inps, difatti rammenta che per le prestazioni di

disoccupazione NASPI in corso di fruizione, per le quali lo scorso anno 2021 è stata effettuata la

dichiarazione del reddito annuo presunto, è necessario comunicare, entro la data del 31 gennaio 2022, il reddito presunto riferito al corrente anno, al fine di non incorrere nella sospensione dei pagamenti della prestazione medesima. Tale adempimento si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2022 è pari a “zero”. È importante rammentare che la prestazione potrà essere riattivata anche se si incorre nella sospensione, ma si rischia di dover attendere parecchi giorni e restare quindi senza sostentamento.

Roberto Alicandri