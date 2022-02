Capo d’Anzio, online il portale Amministrazione Trasparente

Procedono speditamente gli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione della Capo d’Anzio S.p.A. per riportare ordine all’interno della società, sia dal punto di vista dei bilanci sia da quello del rispetto della normativa. Per questo ultimo aspetto, da pochi giorni è consultabile on line il Portale Amministrazione Trasparente (PAT), la soluzione applicativa dedicata alla gestione e alla pubblicazione delle informazioni che permette di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013.

“Da quando il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato – spiega l’Ing. Gianluca Ievolella, Amministratore Delegato di Capo d’Anzio -, insieme al Presidente, Professor Ernesto Monti e in perfetta sintonia con il Sindaco Dott. Candido De Angelis, abbiamo inteso porre grande attenzione alla centralità del Porto all’interno della Città di Anzio; ritenendo quindi fondamentale che i cittadini abbiano contezza delle informazioni e delle opere in programma per migliorare l’area portuale ed i servizi ai diportisti, abbiamo accelerato i tempi per la realizzazione del nuovo sito e per l’attivazione del PAT, utile per fornire al cittadino informazioni in ambito portuale di facile accesso, semplici e chiare. Il nuovo Portale risponde a principi di accesso alle informazioni, aumentando il livello di trasparenza della comunicazione e rispecchia la volontà di raggiungere la massima condivisione dei dati e delle informazioni societarie. Contestualmente all’attivazione del progetto Portale Trasparenza, stiamo andando avanti con gli interventi di riqualificazione e riordino di tutte le aree di competenza della Società e di messa in sicurezza del Porto. Nel progetto stilato per la richiesta di garanzia fideiussoria al Comune di Anzio, inoltre, abbiamo previsto la realizzazione di nuovi pontili galleggianti, la contabilizzazione della fornitura di acqua ed elettricità e la sistemazione del campo Boe, con 250 ormeggi in più rispetto ad oggi”.

Link al Portale:​ https://capodanzio.portaleamministrazionetrasparente.it/

Sito web:​ www.capodanzio.biz