Biblioteca Chris Cappell, il Fondo di ingegneria ferroviaria si arricchisce

A completare il Fondo di Ingegneria Ferroviaria già presente all’interno della Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell, sono arrivati, nelle scorse ore, altri sei testi di “Costruzioni Elettromeccaniche” pubblicati tra gli anni 1925 e 1929 e completi di tavole, calcoli e figure, che vanno così ad aggiungersi alla preziosa collana composta da 132 volumi.

Questa sezione speciale di Ingegneria, patrimonio unico della Biblioteca, è tutta a carattere tecnico – scientifico ed è stata di proprietà di colui che, grazie ai suoi studi matematici, è considerato il pioniere della cibernetica ferroviaria applicata: l’ Ing. Mario Notari .

L’autore dei sei nuovi volumi donati alla Biblioteca è invece l’ Ing. Ettore Morelli che per un lungo periodo, durante il Regno d’Italia, ha insegnato presso il Politecnico di Torino , lasciando un ricordo indelebile per le sue numerose opere. Su questi stessi libri ha studiato in quegli anni con dedizione l’Ing. Mario Notari, diventato un riferimento per la comunità scientifica di settore, al punto che tanti dei suoi studi sono stati presentati negli anni ’60 nei vari Convegni Internazionali delle Comunicazioni.

La Biblioteca Multimediale Chris Cappell offre quindi a tutti i suoi utenti, ma in modo particolare agli studenti di ingegneria, la possibilità di ricevere una preparazione speciale grazie a queste fonti veramente rare e inedite.