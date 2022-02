“Convocare immediatamente i consigli comunali di Anzio e Nettuno in seduta straordinaria”. Lo chiedono i segretari del PD, alla luce dell’operazione antimafia condotta in queste ore dai Carabinieri su mandato della Dda. “Alla magistratura e alle forze dell’ordine va il nostro plauso per l’operazione, vogliamo però che nella sede istituzionale si faccia immediata chiarezza su quanto accaduto nelle nostre città”.