Nettuno. L’Opposizione presenta mozione di sfiducia al sindaco Coppola

“È stata inviata oggi la mozione di sfiducia verso il Sindaco Alessandro Coppola a firma di otto consiglieri di opposizione. La mozione, disponibile presso gli uffici della Segreteria Generale, non è stata ancora protocollata in attesa che appongano la sottoscrizione anche i due consiglieri del Movimento 5 Stelle, necessari per raggiungere il requisito numerico previsto dalla legge per la presentazione della sfiducia. Si chiede agli stessi di provvedere immediatamente’.

Enrica Vaccari

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Roberto Alicandri

Antonio Taurelli

Simona Sanetti

Daniele Mancini

Antonello Mazza