Anzio. Predisposta mozione di sfiducia al sindaco

“Abbiamo predisposto una proposta di mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell’articolo 52 del TUEL. In calce ci sono le nostre firme, per essere discussa in consiglio comunale occorrono dieci firme.

Invitiamo i nostri colleghi consiglieri, a cui abbiamo inviato testo per mail, a sottoscriverla e a portare all’interno del consiglio il confronto necessario a capire se ci sono i presupposti per andare avanti o se non fosse piuttosto giunto il momento di staccare la spina per il bene della città.

Di certo non è possibile continuare come se niente fosse accaduto.

È possibile firmare la mozione presso la sede di Alternativa per Anzio tramite numero di telefono indicato i mail o contattando uno dei sottofirmatari”.

Alessio Guain M5S

Rita Pollastrini M5S

Luca Brignone Alternativa per Anzio

Mariateresa Russo