Lanuvio. Scoperto dalla Polizia un garage adibito a serra per la coltivazione di marijuana. Arrestato il 39enne

In casa, oltre alle piante, anche 4 kg di marijuana essiccata

Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di un’attività info-investigativa, hanno proceduto all’arresto di un 39enne per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori del commissariato di Genzano, nell’ambito di un’articolata attività d’indagine, sono venuti a conoscenza che, all’interno di una villetta nella zona di Lanuvio, un uomo coltivava diverse piante di marijuana.

Dopo una serie di accertamenti e riscontri gli stessi poliziotti hanno perquisito l’abitazione oggetto di indagine.

La villa era in uso ad un 39enne; nel garage sono state rinvenute 150 piante di marijuana, 70 delle quali in fiore. Il locale era illuminato ed areato con dei sistemi creati ad hoc. In una delle stanza della casa è stata trovata più di 4 kg di marijuana essiccata nonché il materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della magistratura veliterna; il giorno successivo l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri ed il 39enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con annessa la prescrizione di non uscire dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.