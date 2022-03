Anzio. Laura Nolfi: in Consiglio si continua con le calunnie sperando di intimorire..

Mi dissocio da certi comportamenti che purtroppo vedo continuare nel consiglio comunale, quello che dovrebbe essere un ambiente democratico e di confronto oggi è diventato un luogo dove si “ attacca” un neo eletto più “scomodo” di altri e dove si nega addirittura la parola per difendersi!

Si continua con le calunnie sperando di intimorire chi ha lavorato fino all’ultimo giorno, fino all’ultimo istante, chi ha sempre dimostrato correttezza e rispetto delle istituzioni…no caro Sindaco, lo sai bene che il mio non era un agguato, ti ho ripetuto più volte, mentre altri oggi seduti accanto a te cospiravano nei bar, che dovevamo fare un gesto di umiltà, per rispetto delle Istituzioni e della città che non merita tutto questo!

#tornatenelpaesereale