Anzio, Maranesi attacca Marracino: “Voleva un’altra Città e sostiene la maggioranza”

“Le dichiarazioni della ex collega Marracino di Italia Viva o Viva Candido, non mi lasciano per niente basito, abbiamo notato senza sorprese, che la sua presenza nella riunione della massima assise cittadina è stata determinante nel sostenere questa amministrazione di cui è ormai noto a tutti, ne fa parte a tutti gli effetti. Sono sicuro che il Sindaco saprà riconoscere in modo adeguato il sostegno di Italia Viva a questa maggioranza. Solo ad Anzio un partito come Fratelli d’Italia che al governo nazionale è all’opposizione e strilla “MAI CON RENZI” ad Anzio stende il tappeto rosso ai Renziani per farsi reggere il numero legale in consiglio comunale evitando la decadenza di una legislatura che non ha più i numeri per andare avanti.

Sorrido nel leggere che la politica deve sostenere la Commissione d’Accesso. Forse è sfuggito un particolare all’esponente di IV. La DDA e la Commissione d’Accesso è all’interno dell’ente per accertare responsabilità della politica e per mandarla a casa, di certo non si fa sostenere da chi oggi è imputato per fatti pochi chiari.

Comunque si lo ammetto, ho nostalgia del passato perché ho conosciuto il presente! E come dice un detto, al peggio non c’è mai fine.

La consigliera Marracino si è candidata anche lei contro questo Sindaco e questa amministrazione perché voleva UN’ALTRA CITTA’, ed invece subito dopo le elezioni si è frettolosamente catapultata nella VECCHIA CITTA’. Nulla di nuovo sotto il sole.

Ieri nel consiglio comunale erano seduti chi nel 2013 è stato sonoramente sconfitto alle elezioni ed oggi amministra questa Città con i consensi presi con l’inganno di chi ha vinto le elezioni del 2013.

Ritornando alla questione porto, il 100% delle azioni della Capo d’Anzio stanno per tornare nella disponibilità del Comune di Anzio grazie a chi negli anni precedenti, ha tirato fuori il parere legale dell’Avv. Cancrini segretato nei cassetti di Villa Sarsina da chi oggi viene nuovamente nominato a presiedere la commissione giudicatrice per le nuove assunzioni nella SPA e dalla precedente amministrazione che ha avviato la causa contro il socio privato che ci ritroviamo grazie all’attuale capo dell’amministrazione comunale. Tale nomina è la conferma di quello che avevamo sempre sospettato. Chi oggi dice di non sapere nulla della gestione della Capo ‘Anzio dal 2008 al 2018 invece sapeva tutto e ne gestiva le fila forse meglio dell’allora Sindaco Bruschini.

Non abbiamo tentato nessuna spallata, eravamo ben consapevoli di non avere i numeri per fare tutto ciò, abbiamo solamente deciso di fermarci responsabilmente consapevoli della mancanza di buon senso da parte del Sindaco.

Nei prossimi comunicati cominceremo a parlare di società pubblica per la raccolta rifiuti, a partire dalla Volsca tanto cara ad Italia Viva e al Sindaco, tireremo fuori la montagna di debiti fuori bilancio lasciati dalla penultima amministrazione De Angelis.

Volete un confronto pubblico? Noi siamo pronti”.

Lo dichiara Marco Maranesi, ex consigliere comunale, Energie per Anzio.