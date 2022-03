Anzio. L’intervento di Anna Marracino I.V., in consiglio

Sintesi dell’intervento della consigliera Anna Marracino nel consiglio comunale di ieri

“In questi giorni in cui purtroppo la nostra attenzione è abbastanza sconvolta dalle notizie di guerra che ci provengono dal mondo e dalla

tragedia che sta soffrendo il popolo ucraino dobbiamo seguire il dovere

che ci impone la nostra piccola realtà cittadina.

Confesso la mia difficoltà che da una parte è pervasa dall’angoscioso

panorama internazionale e dall’altra dalla complessità delle nostre

piccole vicende locali.

Indubbiamente gli ultimi fatti (l’intervento della DDA, l’insediamento

della Commissione di accesso) hanno posto la nostra città al centro di una

operazione importante di contrasto e di sradicamento di infiltrazioni

mafiose che erano e sono ancora presenti sul nostro territorio.

Quindi dopo anni di denunce non possiamo non sostenere l’azione che la

commissione d’accesso sta svolgendo e continuerà a svolgere all’interno

di questa Istituzione. Di sicuro il problema delle infiltrazioni ad Anzio è

antico e dovremmo essere tutti, in Consiglio Comunale, senza distinzioni,

impegnati coerentemente a permettere che l’operato della Commissione

possa arrivare ad una risposta di verità che la città ed i cittadini meritano

di conoscere.

NOI NON siamo favorevoli a tentativi di sciogliere il Consiglio Comunale

prima che il lavoro della Commissione sia terminato, ed è ovvio che alla Giunta chiediamo un ulteriore sforzo di collaborazione con l’inchiesta ed

un surplus di trasparenza.

Tra l’altro la sottoscritta è un esponente politico di Italia Viva, partito

garantista sempre e non a corrente alternata, il garantismo non è, infatti,

un’opzione fra le altre a partire dalle quali poter scegliere

pragmaticamente di volta in volta la migliore, ma è semplicemente parte

integrante di quei valori che dovrebbero avere il consenso di tutti in un

paese civile. In un paese civile gli esiti delle indagini si attendono

serenamente senza fughe in avanti, se la giustizia dimostrerà che questa

Amministrazione è colpevole ben venga il commissariamento.

La nostra azione in C.C. dall’opposizione, e lo sottolineo

OPPOSIZIONE, ha sempre cercato di contribuire, con azioni di denuncia e

di proposta, proprio in direzione di un cambiamento e di una rottura con

le ambigue e discutibili scelte delle passate amministrazioni,

Vedi le tre grandi questioni emblematiche quali:

1. Bilancio

2. Porto pubblico

3. Raccolta dei rifiuti in house

Se alcune di queste scelte, da noi sempre richieste, fossero state fatte

prima, forse sarebbe stato meglio.