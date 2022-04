Anzio Rugby. Vittoria sul fil di lana della RAC sulla capolista Colleferro

Domenica riposo, si torna in campo il 24 aprile. La RAC sostiene l’onlus LOLLO10

Con una prestazione maiuscola il Rugby Anzio Club batte sul proprio campo la capolista Colleferro e consolida il secondo posto del girone in questa seconda fase del campionato di serie C. La vittoria è arrivata al termine di un match tesissimo, giocato sul filo dei nervi e risoltosi praticamente a tempo scaduto.

Nella prima frazione di gioco il Colleferro pagava a carissimo prezzo i falli difensivi commessi nella propria metà campo, ed era gioco facile per Santarcangelo portare i suoi avanti per 9 a 0. Dopo la prima marcatura ospite, i biancazzurri allungavano ulteriormente con un altro piazzato che consentiva loro di portarsi sul 12 a 7.

La partita è rimasta sempre sul filo tra due squadre che si sono fronteggiate a viso aperto; un intercetto di Santarcangelo propiziava l’unica meta anziate, arrivata grazie a Rumbolà che riceveva dal compagno il pallone del 19 a 7. A quel punto si rifaceva sotto il Colleferro, con due marcature che sembravano aver indirizzato il match in proprio favore, visto il parziale di 21 a 19.

Ma con Santarcangelo uscito dal campo per infortunio, ci pensava Giovanni Pacchiarotti a piazzare a pochi minuti dalla fine il calcio che valeva il 22 a 21 conclusivo.

Con questa vittoria, come detto, l’Anzio consolida il secondo posto, e attende a questo punto la visita domenica 24 aprile dell’Appia Rugby.

Weekend di gioco anche per le giovanili, con l’Under 15 che sabato (in coabitazione con la Nuova Rugby Roma) sul campo di Anzio ha sconfitto per 47 a 10 l’Appia Rugby. Domenica è stata la volta anche dell’Under 7, che a Cisterna ha partecipato ad una “festa del rugby” nella quale sono emersi grandi miglioramenti e un gruppo che, seppur giovane, continua a crescere sia numericamente sia a livello di gioco. Sempre domenica mattina ad Anzio si è ospitato un raggruppamento dell’Under 13, che ha visto oltre 100 atleti in campo e la rappresentativa della RAC dare anch’essa grandi segnali di crescita.

Questo weekend, in occasione delle festività pasquali, l’attività si ferma e riprenderà nel prossimo fine settimana. Ed a proposito di Pasqua, anche quest’anno il Rugby Anzio Club ha deciso di scendere in campo a sostegno della onlus Lollo10, che da anni gioca una importantissima partita su un campo difficile e contro avversari terribili.

L’onlus Lollo10 ogni anno raccogliere fondi per aiutare le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il Rugby Anzio Club invita tutti i genitori, tesserati amici e sostenitori a partecipare a questa bellissima iniziativa chiamata L’uovo Dal Cuore Grande. Con una donazione di 10 € potremo sostenere l’associazione Lollo10 e aiutarla a regalare tanti sorrisi ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici del Policlinico Agostino Gemelli.

Partecipare è molto semplice. Tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 20:30 presso la segreteria del Rugby Anzio Club ad Anzio in via Ardea 8 si troverà in vendita l’uovo solidale di Lollo10 al prezzo simbolico di 10 €.