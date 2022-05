“Oggi è una giornata di lutto per la comunità tutta del PD e per la città di Anzio. Giorgio Pasetto è stato il sindaco più giovane d’Italia, ricoprendo poi le cariche di consigliere provinciale, assessore regionale, presidente della giunta regione Lazio, deputato e senatore dell’Ulivo. Ha svolto il ruolo di giornalista nella RAI. Ricordiamo l’autorevole figura umana e politica, l’impegno di una vita a fianco dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di Anzio.