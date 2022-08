La consigliera del PD di Anzio Lina Giannino candidata alla Camera per la coalizione

“Accogliamo con grande piacere la candidatura della consigliera comunale del Pd di Anzio, Lina Giannino, alla Camera dei deputati nel collegio U08 che comprende – tra gli altri – Nettuno, Ardea, Velletri, Frascati e altri centri dei Castelli . E’ un riconoscimento importante per il territorio e per le battaglie che Lina ha condotto in questi anni all’opposizione, ricevendo continue minacce per il suo impegno nella lotta all’illegalità e alle mafie, da ultimo con la devastazione della sede del partito. A Lina va il nostro pieno sostegno e, siamo convinti, quello di tutte le democratiche e i democratici del territorio, ma anche di quanti hanno apprezzato il suo difficile impegno in Consiglio comunale, spesso sola contro tutti”. Lo comunica in una nota il Partito Democratico di Anzio.