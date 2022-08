Anzio. Martedì 30 agosto la presentazione del libro di Stefano Fassina “Il mestiere della Sinistra”

Presso la sede di ApA

Data la nostra natura di associazione locale che include una pluralità di sensibilità politiche nell’ambito della sinistra e del progressismo, non prenderemo parte attiva nell’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento.

Tuttavia, da sempre ci siamo posti fra i nostri obiettivi primari quello di favorire e stimolare la partecipazione popolare e il coinvolgimento di tutte e tutti nella cosa pubblica. Terremo fede a questo impegno organizzando una serie di iniziative in cui, pur non facendo attivamente campagna per una lista o uno schieramento, proveremo a parlare di politica e di tematiche importanti per i nostri valori.

La prima di queste occasioni sarà la presentazione dell’ultimo libro di Stefano Fassina, che non si ricandiderà alle prossime elezioni. In questo libro, dal titolo “Il mestiere della sinistra”, Fassina riflette su come «ridare valore morale, economico e sociale al lavoro attraverso la ricostruzione della sua rappresentanza e soggettività politica. È una sfida culturale, prima che politica, per navigare le contraddizioni sotto i nostri occhi: la conversione ecologica, la mutazione degli equilibri geopolitici, lo smarrimento identitario, l’emergenza educativa, l’inverno demografico, la transizione digitale».

Ne parleremo insieme martedì 30 agosto alle ore 18, presso la nostra sede di via di Valle Schioia 125 (Lavinio).

Alternativa per Anzio