Lina Giannino PD: Grazie di cuore a chi mi ha votata

Grazie di cuore

«Grazie. E potrei fermarmi qui. Invece voglio dirvi che aver preso più di 5 mila voti ad Anzio è stata una grande emozione. Nel collegio, 50mila voti. Cioè, 50mila persone hanno votato per la mia candidatura alla Camera. Sono tanti! Anzi tantissimi! Li abbiamo incontrati nelle sezioni e nelle piazze e ci siamo resi credibili. Grazie a chi mi ha votat a, pur non conoscendomi ; a chi mi ha scritto , per dirmi di non ferm a rmi ; a coloro che, pur non essendo del mio partito, mi hanno voluto dare la loro fiducia; grazie a chi ha creduto nella mia buona fede. Sapevamo che l’impresa sarebbe stata ardua ma ci abbiamo provato. Credo che le persone che mi hanno votata, dimostrando la loro stima, siano il più bel riconoscimento. Ha vinto un voto espresso democraticamente, che come tale va accettato e rispettato. Grazie di cuore a tutti».

Lina Giannino