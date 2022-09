Anzio. Il Pd: “Subito al lavoro per il campo largo, in Regione e ad Anzio

“Il risultato di domenica ci deve spingere ad una riflessione e grazie alla disponibilità del segretario Letta, tale riflessione sarà un congresso nazionale a breve. Però alcuni dati positivi nella nostra regione ed anche nella nostra città vanno colti.

In primo luogo, la coalizione di centrosinistra, campo largo per intenderci, nel Lazio raccoglie più consensi (49,41%) rispetto al

centro destra (44,90%) ed è il punto da cui ripartire.

Ringraziamo il Pd regionale e provinciale per aver scelto di candidare alla Camera dei deputati la nostra consigliera comunale Lina Giannino a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno

dimostrato durante la pur breve campagna elettorale.

Si rimarca altresì un aumento del Pd – ad Anzio – pari al 1,63% rispetto alle

elezioni della camera dei deputati del 2018. Altri dati confortanti che il “campo largo”, quello già operante nella gestione della Regione Lazio, anche nella nostra città raccoglie un significativo 43,35%.

Pertanto, a nostro giudizio, ci sono le condizioni per dare un apporto decisivo alle prossime elezioni regionali ed essere

assolutamente competitivi per le successive elezioni comunali.

Luigi Visalli, segretario del Pd di Anzio