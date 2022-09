Comune di Nettuno. Carenza di tecnici: opere pubbliche e PNRR, accordo di collaborazione tra Comune e ordine degli ingegneri

Il Comune alla ricerca di tecnici che possano lavorare sui progetti delle opere previste dal PNRR

Il Commissario Strati ha incontrato ieri a Roma il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia, Massimo Cerri. Il Commissario ha chiesto un supporto all’Ordine degli Ingegneri nella realizzazione delle opere pubbliche e del Pnrr del Comune di Nettuno. Il Presidente Cerri ha assicurato la disponibilità dell’Ordine e nei prossimi giorni verrà stipulato un apposito protocollo d’intesa in cui saranno individuate le modalità della collaborazione.

“Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per rispettare le tempistiche del piano delle ben 76 opere pubbliche e pnrr in corso – dichiara Strati – Abbiamo pubblicato il bando per il dirigente del Settore Lavori Pubblici, stiamo individuando un funzionario di un altro Ente a cui assegnare la posizione organizzativa dei lavori pubblici, oggi è stato bandito il concorso per due tecnici, con possibilità di scorrimento delle graduatorie, nei giorni scorsi abbiamo costituito una task force interna composta, oltre che dai due tecnici dello staff, da tutti i tecnici comunali a prescindere dall’Area di loro appartenenza, a ciascuno dei quali sono stati assegnati diversi procedimenti. Ora questo accordo con l’Ordine degli ingegneri ci consentirà di avere al nostro fianco professionisti in grado di aiutarci a portare a termine i tanti progetti e lavori che abbiamo avviato e a rispettare gli impegni presi “.