Anzio. Il Consigliere Guain M5S: Indignato per l’inadempienza del Comune in merito al PUA

Il Consigliere Comunale Alessio Guain del Movimento 5 Stelle indignato per l’inadempienza del

Comune di Anzio in merito al PUA.

“Mentre il Comune di Nettuno va avanti con le procedure per attuare il PUA (Piando di Utilizzo degli Arenili), il Comune di Anzio che fa?

È da quando siamo insediati ormai quasi 5 anni fa che chiedo di iniziare l’iter per il PUA di Anzio ma sembra che ci siano sempre problemi, che la politica trova difficoltà, e sembra, anche, che le aziende del settore, i concessionari, non lo vogliano…”

Prosegue il Consigliere:

“…ricordo che è un obbligo legislativo e che se l’iter di approvazione non si conclude entro il 31 Dicembre di quest’anno, la Regione Lazio ce ne imporrà uno suo, senza valutare le vere esigenze turistiche del territorio.

È responsabilità della politica, eletta dai cittadini, indicare cosa e come va fatto, non si puó sempre demandare per paura di fare.

Attendiamo ancora da 5 anni oltre al PuA:

Il Regolamento dell’occupazione del suolo Pubblica

Il Regolamento Edilizio

Un Regolamento Chioschi

L’attuazione del Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)

Regolamento Gioco d’Azzardo

Regolamento Taxi

E molti altri…”

In conclusione il consigliere Alessio Guain ricorda:

“…a fine 2023 le concessioni demaniali per uso turistico ricreativo decadranno e dovranno andare a bando, come previsto da legge, ma senza un PUA valido sarà il FarWest e tutto il settore turistico si troverà in difficoltà.

Non c’è più tempo bisogna agire!”