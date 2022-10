Nettuno. Spari contro una moto parcheggiata in via Livatino

L’inquietante episodio è avvenuto in via Livatino nel quartiere di Santa Barbara a Nettuno. Nel proseguo delle indagini della sparatoria che due settimane orsono aveva visto coinvolti due ragazzi abitanti nel quartiere, la Squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Anzio ha rinvenuto una moto appartenente ad un pregiudicato attualmente in carcere, la quale presentava colpi di arma da fuoco, con i relativi bossoli a terra.

Gli investigatori stanno cercando di capire se i due episodi sono collegati tra di loro.

Ricordiamo che lo scorso 25 settembre due ragazzi sui 20, anni figli di un collaboratore di giustizia, hanno denunciato di essere stati fatti oggetto di diversi colpi di arma da fuoco sparati da tre uomini incappucciati a bordo di un’auto. Per miracolo i due ragazzi restarono inglesi.