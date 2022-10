M5S e ApA per un progetto programmatico per Anzio

In un momento in cui la politica locale è paralizzata nell’attesa della decisione sul commissariamento del Comune, diventa ancora più importante mettere in campo una proposta politica ampia, trasparente e ambiziosa. Per questo Movimento 5 Stelle e Alternativa per Anzio proseguono con sempre maggiore convinzione nel percorso condiviso iniziato già da tempo, finalizzato a gettare le basi per un’alternativa vera e concreta al fallimento epocale della destra targata De Angelis-Bruschini.

Il nostro obiettivo è quello di creare un progetto programmatico basato su una chiara idea di città e sui bisogni reali dei cittadini, aperto a tutte e tutti coloro che vogliono una Anzio nuova. Vogliamo farlo insieme a tutte le forze politiche, tutte le realtà civiche, tutte le associazioni e tutti i cittadini, uniti in una coalizione politica con un profilo ben definito, libera da accozzaglie di politici riciclati, transfughi ed ex della prima o dell’ultima ora.

Cominceremo a lavorare già nelle prossime settimane, lanciando una serie di iniziative di dialogo con tutti i soggetti e tutte le persone che hanno voglia di fare sul serio.

Movimento 5 Stelle

Alternativa per Anzio