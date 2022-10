Nettuno. Sabato 22, da Baraonda “Conversazioni sulla storia dell’arte nella storia moderna e contemporanea”

“Si può esistere senza l’arte ma senza di essa non si può vivere” Oscar Wilde

Sabato 22ottobre ore18:00 da Baraonda, Ass.di Resistenza Culturale, via S.Maria 26-28, secondo incontro, di tre, sull’impressionismo.

Conversazioni sulla storia dell’arte nella storia moderna e contemporanea

L’incontro sarà curato per la parte storica dal prof. Francesco Bonanni e per la parte artistica dal prof. Antonio Silvestri.

L’intenzione dell’associazione è quello di far diventare questi incontri un vero e proprio appuntamento quindicinale con la Storia e la Storia dell’Arte.

Info e prenotazioni 3393957722