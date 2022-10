Riceviamo e pubblichiamo

“Laura Nolfi, trentottenne, Agente scelto di Polizia Locale, per diversi anni brillante Assessore alla scuola e alla cultura della Città di Anzio, sarà candidata, nella lista di Fratelli d’Italia di Roma e Provincia, alle prossime elezioni regionali, previste entro il prossimo mese di gennaio. Ad annunciarlo, all’interno della sala conferenze della Regione Lazio, l’Onorevole di Fratelli d’Italia, Luciano Ciocchetti, che soltanto il mese scorso ha vinto nel “collegio rosso” uninominale Roma 6, conquistando così il seggio in Parlamento. Insieme a Laura Nolfi, essendo possibile sostenere la doppia preferenza uomo – donna, Ciocchetti ha ribadito il sostegno a Massimiliano Maselli, Consigliere Regionale uscente, legato alla giovane anziate da un lungo rapporto di stima ed amicizia. Per sostenere la doppia candidatura, Nolfi – Maselli, sono intervenuti anche Stefano Cacciotti e Giovanni Libanori, rappresentanti dei quadri provinciali del primo partito d’Italia, fondato e guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Parole bellissime, sulla candidatura della Nolfi, sono state pronunciate da Massimiliano Maselli e soprattutto da Luciano Ciocchetti, già Vicepresidente della Regione Lazio, che punta forte sulla giovane anziate per centrare la doppia elezione in Consiglio Regionale.

“La mia proposta – ha dichiarato alla Pisana, l’onorevole Ciocchetti -, è quella di affiancare a Massimilano Maselli, Laura Nolfi che in questo momento rappresenta la scelta migliore e che durante i suoi due mandati in un Comune importante della Regione, si è distinta con interventi concreti ed importanti anche durante la pandemia. Laura non è una quota rosa, questa elezione è più importante della mia”.

“Ho già messo le scarpe comode, insieme a Massimiliano Maselli abbiamo iniziato il lungo viaggio verso la vittoria alle prossime regionali – scrive sulla sua pagina Fb Laura Nolfi -. Grazie di cuore a Luciano Ciocchetti, amico di una vita, per le belle parole e per la fiducia di Fratelli d’Italia sulla mia persona. La buona Politica – ama ripetere Laura Nolfi – è un servizio pro tempore, per una comunità di persone, per il bene di tutti!”.

La candidatura a vincere di Laura Nolfi, per i cittadini di Anzio, Nettuno, Ardea, Pomezia e di tutti i Comuni della provincia, rappresenta una grande opportunità per eleggere una rappresentante del territorio, che ha già dimostrato capacità di governo e di essere sempre immersa “nel paese reale”, dalla parte delle persone, in una Regione paralizzata dalla fusione a freddo Pd – 5 Stelle, “che versa in uno stato di immobilismo imbarazzante”, come ha evidenziato il Consigliere Regionale, Massimiliano Maselli, in una nota stampa dei giorni scorsi.

Quanto prima, nel quartiere di Anzio Colonia, sarà inaugurata “La Casa di Laura”, uno dei nuovi punti di riferimento per incontrare la candidata al Consiglio Regionale del Lazio e per sostenerla nell’impresa elettorale”.