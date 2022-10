Parco Martiri delle Foibe Città di Anzio, una stele in ricordo delle vittime

Al Parco dei Martiri delle Foibe della Città di Anzio, nell’area verde a ridosso del Cimitero Comunale – lato nuovo, sono stati ultimati i lavori per il posizionamento della nuova stele in travertino romano, che sostituisce quella danneggiata a causa di un precedente sinistro, realizzata per mantenere sempre viva la memoria sulla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. L’intervento, coordinato dall’ufficio preposto dell’Ente, è stato ovviamente finanziato dal privato cittadino, prontamente intervenuto per provvedere alla sistemazione del sito.

Ogni anno, nel Giorno del Ricordo (10/02), l’Amministrazione De Angelis, come per tutte le ricorrenze istituzionali, promuove iniziative per ricordare la complessa vicenda del confine orientale della nostra penisola, con le innumerevoli vittime innocenti della follia umana, al fine di diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni.

“Anzio non dimentica! I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.