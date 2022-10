Vittoria per l’Asd Nuova Falasche che batte in trasferta il Montenero

Vittoria schiacciante per l’Asd Nuova Falasche che batte in trasferta i padroni di casa del Montenero. Nuovo outfit grazie anche alla collaborazione con lo sponsor di Tecnocasa, agenzia di Falasche, che ha regalato un completo tutto bianco verde alla squadra, proprio in onore delle origini del team. Primo tempo tranquillo con Dario Conte che crea molte occasioni e va vicinissimo al gol in parecchi momenti. Ottima prestazione del difensore Gianluca Ricci che blinda la difesa e superlativa organizzazione del centrocampo guidato da Gianluca Perica. Si rivedere anche il centroavanti Maurizio De Carolis, grande assente per molteplici infortuni lo scorso anno. Al secondo tempo mister Loria cambia qualcosa e fa entrare il bomber Morville che senza esitazione mette a segno la doppietta che ferma poi il risultato sullo 0-2 e regala i 3 punti alla squadra di mister Loria. Appuntamento a mercoledì con la giornata infrasettimanale, in casa alle ore 21.00 contro il San Michele.