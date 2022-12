Roma. Maselli e Nolfi aprono la campagna elettorale per le elezioni regionali

Successo dell’incontro che si è tenuto ieri a ‘Spazio 900’, alla presenza di centinaia di persone, in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Massimiliano Maselli e Laura Nolfi per le elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023, con la lista di Fratelli d’Italia.

“Mattinata carica di emozione e piena di emozioni per l’apertura della nostra Campagna Elettorale per le prossime regionali insieme alla mia compagna di viaggio Laura Nolfi- commenta sui social Maselli– Avremmo avuto bisogno di un’intera giornata per poter dare il giusto spazio a tutti i nostri ospiti e a tutti gli amici che hanno partecipato a questo grande evento, ma come sempre, purtroppo, i tempi sono ristretti. Ringrazio Luciano Ciocchetti, Chiara Colosimo, Francesca Barbato, Stefano Cacciotti, Giovanni Libanori, Gino Alleori e tutti gli altri amici che questa mattina hanno acceso con noi il motore della Campagna Elettorale. Ora tutti insieme, pancia a terra, verso il traguardo del 12 e 13 febbraio 2023″.