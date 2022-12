Rugby Anzio Club: l’Anzio chiude il 2022 con una vittoria in trasferta contro il Villa Pamphili ed il primato in classifica

Un’altra vittoria esterna, la seconda consecutiva e la terza in totale, consente al Rugby Anzio Club di chiudere il 2022 a punteggio pieno e con il primato in classifica nel girone di qualificazione del campionato di serie C. Domenica sul campo del Villa Pamphili il quindici di Ghellini ha vinto per 28 a 10, conquistando anche il punto di bonus offensivo in virtù delle quattro mete siglate. Questo nonostante la tegola di inizio partita causata dall’indisponibilità improvvisa di capitan Tumbarello, infortunatosi durante il riscaldamento.

L’inizio dei biancazzurri era molto incoraggiante. Dopo 4 minuti di gioco Luca Santarcangelo centrava i pali su punizione, e al 14° Davide Colaiacovo di astuzia batteva velocemente una punizione nei pressi dei cinque metri difensivi avversari per andare a schiacciare la meta che valeva l’8 a 0 parziale. Al 20° la Rac allungava ancora con un altro piazzato di Santarcangelo. Ma dopo un dominio quasi incontrastato dell’Anzio che aveva raccolto comunque poco rispetto alla mole di gioco prodotta, si assisteva ad una seconda parte del primo tempo ad appannaggio dei padroni di casa. Che volenterosamente dopo una lunga permanenza nella metà campo avversaria segnavano al 28° la meta dell’11 a 5, punteggio con il quale le squadre andavano a riposo.

Nei primi venti minuti della ripresa l’Anzio faceva suo il match. Al 6° meta dell’estremo Tiziano Soares Brighi che finalizzava un’apertura al largo dopo due mischie avanzanti. Quattro minuti ed era Alberto Carpineto a concretizzare una bella azione corale dell’Anzio per il 23 a 5, e al 18° la quarta meta (quella del punto di bonus) la segnava Flavio Bartolucci ancora da azione di mischia avanzante. A tempo praticamente scaduto arrivava la seconda marcatura del Villa Pamphili, che fissava il risultato finale sul 28 a 10.

Grazie a questa vittoria l’Anzio conserva il primato in classifica, ora a 15 punti dopo 3 partite ed in coabitazione con il Colleferro, che ha sconfitto per 30 a 13 il Primavera Roma. Segue a un punto di distanza l’Alto Lazio, vincente a tavolino per il forfait della Ss Lazio 1927. Il girone di qualificazione del campionato di serie C osserverà ora un periodo di riposo in vista delle feste natalizie, si riprenderà il 22 gennaio con il big match proprio tra Rac e Colleferro sul campo di Anzio.