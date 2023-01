Elezioni regionali, a Villa Sarsina il corso per i dipendenti degli uffici elettorali

Si è svolto questa mattina, ad Anzio, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il corso di formazione rivolto ai dipendenti degli uffici elettorali dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il corso, promosso dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, in collaborazione con il Segretario Generale, dott.ssa Paola Moroni, che ha visto la partecipazione attiva del personale addetto, è stato tenuto dal dottor Iginio Del Vecchio, esperto ANUSCA, proveniente da Sannicandro di Bari. Tra gli intervenuti il Comandante della Polizia Locale della Città di Anzio, Antonio Arancio e il dottor Agostino Anatriello, in rappresentanza della Commissione, che ha ringraziato il dottor Del Vecchio per il corso formativo di questa mattina.