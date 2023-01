Pomezia. Azione apre la campagna di tesseramento 2023 “Pomezia, sul serio”.

Nel mese di gennaio si apre la campagna di tesseramento 2023 “Pomezia, sul serio”.

In vista delle prossime elezioni amministrative, Azione sta preparando un programma di spessore per Pomezia: digitalizzazione PA e smart city, valorizzazione delle attività produttive esistenti ed azioni per attrarre nuove realtà, biodistretti e tutela delle produzioni locali, viabilità e TPL, presenza capillare su tutto il territorio dei servizi comunali, comunità energetiche, ristrutturazione del centro, terzo settore, sono solo alcuni dei temi che saranno proposti nei prossimi mesi. Il contributo finora ricevuto in termini di necessità del territorio ed idee proposte da cittadini, associazioni ed aziende è stato importante, ma una partecipazione attiva alla stesura finale delle proposte del programma da parte delle competenze presenti nel nostro territorio può rendere veramente efficace l’azione della futura amministrazione comunale.

Invitiamo quindi tutti i simpatizzanti e gli attivisti a contattarci per rimanere aggiornati sulle modalità di tesseramento 2023 e sulle attività di Azione a Pomezia – anche in vista dei prossimi appuntamenti per le elezioni del Consiglio Regionale nel Lazio – e per contribuire con professionalità e concretezza al rilancio di Pomezia, la nostra città.

Per qualsiasi info sul tesseramento e su come partecipare alle nostre attività potete scriverci a: pomeziainazione@gmail.com e visitare la nostra pagina Facebook PomeziaInAzione.

delegato litorale sud Città metropolitana di Roma Azione

Niko Martinelli

Commissario cittadino Pomezia in Azione

Claudio Ubaldini