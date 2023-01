Aprilia. Inaugurata la nuova sede Segretariato sociale e Servizio sociale del Comune

Nuova sede per due servizi importanti dei Servizi sociali del Comune di Aprilia: Segretariato sociale e Servizio sociale professionale. Entrambi gli sportelli dal 23 gennaio 2023 si trasferiranno presso la nuova sede di via Mozart (Sopra Arcaplanet). Il Segretariato sociale è un servizio dedicato all’accoglienza universale e globale per l’accesso ai servizi sociali e sanitari attraverso attività di informazione orientamento e presa in carico breve delle persone. Il Servizio sociale professionale, invece, è dedicato alla presa in carico delle persone per il sostegno, la tutela e la concertazione di progettualità che hanno al centro la persona nelle aree della famiglia, dei minori, della disabilità e dell’inclusione sociale. “Le nuove sedi dei servizi, che inaugureremo il 18 gennaio 2023 alle ore 12:00, diventeranno il nuovo punto di riferimento per l’accoglienza, la gestione, l’orientamento e la presa in carico dei cittadini che hanno necessità di sostegno, spiega l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia, si tratta di una iniziativa a favore delle fasce sociali fragili, che favorisce l’accesso ai servizi, garantisce uno spazio privato e dedicato dove, come fortemente voluto dall’amministrazione comunale, si possano attuare progettualità ed interventi di qualità”. Saranno presenti alla presentazione dei nuovi locali di via Mozart il sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia ed il gruppo di lavoro del segretariato e del servizio sociale professionale.

I servizi svolgeranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedi’ 09:00 – 12:00; martedi’ 15:30 – 17:30; mercoledi’ – chiuso;

giovedi’ 15:30 – 17:30; venerdi’ 09:00 – 12:00.

Recapiti telefonici del Segretariato sociale: 06/5127662;