Regionali. Francesco Rocca: “Sono sicuro che andremo a governare”

Prosegue il tour elettorale di Francesco Rocca. Il candidato presidente del centrodestra, prima ha partecipato ad un evento in un teatro romano, insieme alla lista di Fratelli d’Italia. Poi si spostato a Latina per presentare i candidati delle sei liste che lo sostengono.

“Sento una grande voglia di cambiamento”, afferma, ribadendo di voler “restituire dignità alle nostre cittadine e cittadini”. “Sono sicuro che andremo a governare. Se così non dovesse essere, rimarrò in Regione.” A dirlo in una intervista televisiva è Francesco Rocca, candidato alla presidenza del Lazio per il centrodestra. Rocca esclude quindi qualsiasi possibilità di un ritorno alla Croce Rossa Italiana, dalla quale si era dimesso per candidarsi. “Non mi sono lasciato una porta aperta, la Cri deve essere neutrale e non essere sospettata di conflitto di interessi. E’ un passo che non è reversibile.”