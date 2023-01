Regionali. Donatella Bianchi: “tutelare il lago Albano o diventerà deserto”

“Abbiamo visitato il lago Albano, culla di storia e punto di riferimento naturale per tutti gli abitanti del territorio. I problemi sono sotto gli occhi di tutti. L’alterazione degli equilibri naturali e la carenza idrica stanno danneggiando un luogo unico al mondo. Se non si interverrà subito, tra pochi anni non avremo più un lago ma un arido deserto”. Così la candidata di M5S e Polo Progressista di sinistra e ecologista alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi, su Facebook. “Bisogna mettere al centro il ripristino della biodiversità, proteggendo flora e fauna in modo che il territorio venga salvaguardato e tutelato – aggiunge – Noi vogliamo governare per ripristinare gli equilibri degli ecosistemi naturali e per garantire il rispetto delle aree e lo sviluppo sostenibile”.