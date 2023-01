1° Febbrario, Nettuno e Anzio in Azione presentano i Candidati al Consiglio Regionale del Terzo Polo

1° Febbrario 2023: Nettuno e Anzio in Azione presentano i Candidati al Consiglio Regionale del Terzo Polo Marietta Tidei e Federico Petitti.

Apre Carlo Calenda

Le due nuove sezioni di “Azione” di Nettuno e Anzio, il Partito Politico guidato dal senatore Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico tra il 2014 e il 2018, aprono la campagna elettorale per le Elezioni Regionali 2023 del Lazio con un evento molto importante: Mercoledì 1° febbraio presso l’Hotel Lido Garda di Anzio Colonia, largo Caboto 8, alle ore 18 vi sarà un incontro aperto al pubblico con i due candidati al consiglio regionale del Lazio sostenuti dai circoli del Litorale, ovvero Marietta Tidei, capogruppo uscente in Consiglio Regionale per Italia Viva e Federico Petitti, giovane figura di rilievo del Partito di Calenda a livello regionale, ingegnere specializzato in gestione dei servizi sanitari e ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Sarà presente ed interverrà Carlo Calenda nella sua veste di leader del “Terzo Polo”, che unisce in un percorso lungo due anni, i partiti di Italia Viva e di Azione.

“Siamo contenti di questa iniziativa di rilievo che ci permette di dare il nostro contributo a questa campagna elettorale regionale, la prima vera sfida della federazione del Terzo Polo” ha affermato Flavio Biondi coordinatore di “Nettuno in Azione”.

“E’ un piacere ritornare ad ospitare Carlo Calenda sul territorio del litorale, dopo che il 19 agosto 2021 abbiamo avuto il piacere di organizzare a Nettuno, sulla riviera Guido Egidi, al “Tirrenino” il suo incontro per la campagna elettorale delle comunali romane con i cittadini capitolini presenti in vacanza nella nota spiaggia” ha rilevato Gabriele Federici, coordinatore di “Anzio in Azione”.