Nuoto Master. Coppa Italia: Marino e Foletti sul podio a Ravenna

Cielo terso e temperature polari non hanno fermato gli atleti Neroniani alla

seconda giornata di Coppa Italia a Ravenna.

Sabato 21 e domenica 22 gennaio, sono andate di scena le distanze speciali

UISP, con i 1500 e l’800 stile oltre ai 400 misti, nella vasca olimpionica Gambi

di Ravenna.

Solo due gli atleti a referto dell’ASD Team Master Lavinio, l’ultimo arrivato,

fresco di tesseramento Luca Giovanni Foletti e il Capitano Giuseppe Marino,

che portano a casa due ori, un argento e un bronzo.

Parte subito al massimo la spedizione degli atleti anziati, già con la prima gara

del sabato, per l’appunto i 1500, Luca porta subito il primo oro nella sua

categoria M35, mentre il Capitano Giuseppe Marino M50 si deve accontentare

della medaglia d’argento.

Gara serrata negli ottocento della domenica dove i due atleti master, con i

rispettivi avversari, sono racchiusi in una manciata di secondi. Questa volta è

stato il Capitano ad agguantare la vittoria, con una gara perfetta, chiudendo la

sua prova con il tempo di 12’29”30, e migliorando sensibilmente il suo personale.

Mentre Luca, con un finale al cardio palma con il tempo di 12’18”77, porta a casa

un prezioso terzo posto.

“Queste sono state due gare molto emozionanti”, commenta il Capitano

Giuseppe Marino, “con Luca siamo arrivati, in questo importante appuntamento

Nazionale, determinati e con la voglia di dare il massimo per due gare molto

difficili, ora ci aspettano nel mese di febbraio le stesse distanze nel campionato regionale FIN”.

Un elogio e un ringraziamento doveroso nei confronti della nostra Società

l’Sporting Village di Aprilia, che grazie ai molteplici sforzi ci mette a

disposizione tutto il centro per ottenere i massimi risultati, e il nostro sponsor

Safety Consulting, leader nostrano sulla sicurezza del lavoro.

Team Master Lavinio