Nettuno. Alicandri e Federici alla Commissione: il Comune aderisca alla rottamazione delle cartelle

In questi giorni l’agenzia delle entrate ha aperto la procedura per la nuova rottamazione dei debiti con la pubblica amministrazione, ma se per le tasse nazionali questa facilitazione è automatica per i tributi locali dovranno decidere i singoli comuni entro il 31 gennaio se aderire o meno. Da parte nostra, come ex consiglieri comunali del PD, facciamo appello alla commissione consiliare di Nettuno perché voglia aderire a questa rottamazione per consentire ai concittadini di Nettuno di mettersi in regola con il pagamento IMU e TARI senza interessi e sanzioni. Lo chiediamo proprio alla luce dell’enorme massa di tributi non pagati riscontrati dalla commissione consiliare, che da una parte potrebbero avere la conseguenza di ingessare il bilancio comunale e dall’altra rischiano di vedere i nostri concittadini sommersi da vecchie tasse da pagare. Questa nostra richiesta non deve assolutamente essere vista come un disincentivo al comportamento virtuoso del contribuente ma come un semplice venire incontro a molte famiglie che con la pandemia hanno visto decimare le proprie entrate reddituali e che in questo modo avrebbero la possibilità di rimettersi in regola con una rateizzazione fino a 18 rate che potrebbe essere alla propria portata.

Roberto Alicandri

Marco Federici