Rifiuti. Pernarella: Teniamo alta l’attenzione su discarica Borgo Montello

“La discarica di Borgo Montello in provincia di Latina continua a costituire un serio pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, in quanto ancora in attesa di bonifica e di messa in sicurezza”- dichiara in una nota di Gaia Pernarella, Consigliera M5S alla Regione Lazio-

Noi continueremo a tenere alta l’attenzione sulla questione e non ci lasceremo certo scoraggiare dai tanti ricorsi, dai rimpalli di responsabilità tra procedure amministrative e tribunali. Con la candidata alla presidenza della Regione Donatella Bianchi, che ha fatto tappa proprio a Borgo Montello, proseguiremo la nostra battaglia per ottenere la messa in sicurezza del sito e per superare questo tipo di gestione dei rifiuti regionali”. Proprio la collega, deputata del Movimento 5 Stelle, ha depositato un’interrogazione, con la quale ha chiesto conto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’attività di bonifica della discarica, alla luce del prolungarsi dei ritardi.Voglio ricordare che nel febbraio 2021 ARPA Lazio ha indicato come tutti i campioni prelevati da Borgo Montello abbiano mostrato la rilevante presenza di metalli quali arsenico, ferro e manganese, le cui concentrazioni sono risultate superiori ai limiti previsti dalle concentrazioni soglia di contaminazione.Noi continueremo a tenere alta l’attenzione sulla questione e non ci lasceremo certo scoraggiare dai tanti ricorsi, dai rimpalli di responsabilità tra procedure amministrative e tribunali. Con la candidata alla, che ha fatto tappa proprio a, proseguiremo la nostra battaglia per ottenere la messa in sicurezza del sito e per superare questo tipo di gestione dei rifiuti regionali”. Nelle foto l’incontro con il Comitato di via Monfalcone