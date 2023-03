Anzio. M5S, Apa, SI: sottoposto ai Commissari documento di priorità amministrativa

Dopo circa 4 mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose siamo tornati in comune per incontrare i Commissari nominati dal Prefetto, con l’obiettivo di sottoporre alla loro attenzione alcuni punti che in questi anni abbiamo portato avanti e non sono stati recepiti dall’amministrazione, oppure sono stati deliberati dal Consiglio Comunale ma rimasti inattuati, che a nostro avviso sono fondamentali sia per ragioni di trasparenza e di anticorruzione, sia perché urgenti per la città di Anzio e per la partecipazione dei cittadini.

Come ad esempio il Regolamento Edilizio ad oggi ancora assente, un Regolamento per la concessione dei locali comunali, oppure quello relativo all’occupazione di suolo pubblico, la verifica della situazione dei chioschi, la situazione del PUA delle spiagge, della Capo d’Anzio, degli impianti sportivi o del Censimento delle Strade Comunali, e molto altro.

Il Dott. Francesco Tarricone che ci ha ricevuti ha prestato molta attenzione a quanto esposto prendendo nota di tutto allo scopo di effettuare le dovute verifiche e poter dare al più presto il via ai lavori.

Abbiamo dunque offerto la nostra collaborazione e ci siamo congedati stabilendo nei prossimi mesi un riaggiornamento.

Alessio Guain

Rita Pollastrini

Luca Brignone

Mariateresa Russo