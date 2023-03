Lazio. Giunta Rocca: Oggi incontro Meloni-Tajani-Salvini per risolvere l’inpasse

È in dirittura di arrivo la composizione della nuova Giunta della Regione Lazio. Stasera è in programma l’incontro tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani (entrambi di ritorno da Abu Dhabi) e Matteo Salvini per suggellare l’intesa tra i partiti della maggioranza, mentre domani l’intesa sarà ratificata dagli organismi regionali di FdI, Forza Italia e Lega. La presentazione dovrebbe avvenire tra giovedì e venerdì, come ha annunciato ieri lo stesso governatore Rocca.

Come come al solito è la spartizione delle poltrone a ritardare l’avvio della nuova legislatura. Due le ipotesi sul tavolo. La prima prevede che a Forza Italia o Lega vadano due assessorati o un assessorato più la presidenza del Consiglio regionale.La seconda, invece, prevede che a FdI vadano sei assessori più la presidenza del Consiglio regionale.