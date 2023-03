Aprilia, l’amministrazione comunale presenta il censimento arboreo

L’amministrazione comunale di Aprilia venerdì 10 marzo alle ore 10:00 in aula consiliare presenta il censimento arboreo. Saranno presenti: il sindaco di Aprilia Antonio Terra, l’assessora all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi, il dirigente settore Ambiente del Comune di Aprilia Architetto Marco Paccosi, Ing. Gabriele Rezzini; responsabile progetto e agronomo – forestale junior Omar De Filippis. Modera Davide Zingaretti presidente commissione Ambiente. Verranno descritti gli aspetti e le caratteristiche di uno strumento di gestione del patrimonio arboreo cittadino. L’obiettivo del progetto è la mappatura delle alberature presenti su tutto il territorio comunale mediante acquisizione di informazioni quali tipologia dell’essenza, stato vegetativo e caratteristiche dimensionali, al fine di programmare ed ottimizzare la gestione del verde urbano in termini di potature ed evidenziare eventuali situazioni di criticità. “Nel corso del censimento, spiega l’assessora all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi, su ciascuna essenza è stata posta un’etichetta identificativa. Tutte le alberature inoltre sono state georeferenziate”. Il risultato del censimento con tutta la raccolta puntuale di dati relativa ad un patrimonio arboreo di 8436 esemplari presenti sul territorio comunale è agli atti del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” che dispone della piattaforma QGIS per la visualizzazione delle caratteristiche di ciascuna alberatura. “Gli alberi, aggiunge l’assessora Biolcati, sono elementi di arredo ma soprattutto grandi fornitori di servizi ecosistemici, considerati infrastrutture verdi e pareggiabili alle infrastrutture edili, pertanto richiedono conservazione ma anche rinnovo nel tempo. Il censimento arboreo rappresenta solamente una componente della più vasta mappatura delle infrastrutture verdi, tuttavia è un importante strumento che, sulla base delle conoscenze dell’intero popolamento, consente di studiare ed applicare strategie di gestione del patrimonio arboreo in maniera efficace ed efficiente e con il fine di preservare la sicurezza dei cittadini, il decoro e l’ambiente. Fra le diverse strategie di gestione ricordiamo gli interventi manutentivi sugli alberi esistenti, la progettazione e la riqualificazione paesaggistica”.