Lazio. 47 Comuni al voto a maggio, 12 quelli in cui è previsto ballottaggio

È iniziato il conto alla rovescia in 47 Comuni del Lazio chiamati alle urne il 14 e 15 maggio prossimo. Nei territori con più di 15 mila abitanti, se nessuno dei candidati a sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta, è previsto un turno per il ballottaggio il 28 e il 29 maggio. In tutto i grandi Comuni, in cui è prevedibile il secondo turno, sono 12 così distributi: sette in provincia di Roma, tre in provincia di Latina, due in provincia di Frosinone. È soltanto uno il capoluogo di provincia chiamato al voto: Latina. La città è commissariata a seguito della vicenda che ha portato alla caduta del sindaco del Pd, Damiano Coletta. Nel territorio del sud pontino, insieme a Latina, andranno alle urne anche gli elettori di altri otto Comuni. Quelli più grandi, con oltre 15 mila abitanti, sono Aprilia e Terracina. Si aggiungono a Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga, Sonnino.

Il numero più ampio di Comuni al voto, tuttavia, è nell’area metropolitana di Roma. Sono ben 17 le amministrazioni che si rinnovano, di cui sette con oltre 15 mila abitanti. Il Comune romano più grande al voto è Fiumicino, seguito da Pomezia (commissariata dopo la caduta del sindaco del M5s, Adriano Zuccalà), Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri. Gli altri Comuni della provincia romana al voto sono: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Roccagiovine, Sacrofano, Segni. Sono 14, invece, i territori chiamati alle urne in provincia di Frosinone: due i Comuni grandi, Anagni e Ferentino.

Tutti gli altri sono sotto i 15 mila abitanti ed eleggeranno il sindaco al primo turno: Amaseno, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Intermna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia. Infine si vota anche in quattro Comuni sia in provincia di Rieti, sia in provincia di Viterbo. Nel Reatino vanno alle urne: Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda, Varco Sabino. Nella Tuscia si vota a: Sutri, Valentano, Vallerano, Vignanello.

Fonte agenzia Nova